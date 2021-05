Ahold Delhaize, het bedrijf achter de supermarktketen Albert Heijn en de webwinkel bol.com, haalde het afgelopen kwartaal 2 miljard euro omzet uit online verkoop. Dat is 104 procent meer dan een jaar geleden. De totale omzet kwam uit op 18,3 miljard euro, de operationele winst bedroeg 828 miljoen euro.

De vergelijkbare omzet, waarbij alleen wordt gekeken naar zaken die vorig jaar ook al open waren, groeide in het eerste kwartaal met 4,2 procent. Dat heeft Ahold Delhaize vooral te danken aan de coronapandemie, staat in het kwartaalrapport. Doordat de horeca lange tijd vrijwel overal gesloten was, moesten mensen vaker zelf koken en dus vaker naar de supermarkt.

Ook de sluiting van de niet-essentiële winkels heeft het Belgisch-Nederlandse bedrijf echter geen windeieren gelegd. De online omzet, waar dus ook bol.com deel van uitmaakt, steeg met 104 procent tot 2 miljard euro en is daarmee goed voor zo'n 11 procent van de totale omzet.

Voor het volledige jaar verhoogt Ahold Delhaize zijn vooruitzichten. Het bedrijf verwacht nu een winstgroei van zo'n 10 tot 15 procent, terwijl het eerder op 5 tot 10 procent rekende.