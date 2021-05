ABN AMRO boekte in het eerste kwartaal een verlies van 54 miljoen euro. Dat is het gevolg van de schikking die de bank trof in een witwasonderzoek. Zonder die schikking zou de bank 426 miljoen euro winst gemaakt hebben.

ABN AMRO trof vorige maand een schikking van 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM), omdat de bank is tekortgeschoten bij het tegengaan van witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog en drie personen zijn aangemerkt als verdachte. Het gaat om onder anderen voormalig bestuurder en ex-minister van Financiën Gerrit Zalm.

Door de schikking komt de bank uit op een licht verlies. Toch is CEO Robert Swaak blij dat er een schikking getroffen is. "Daardoor kunnen we ons nu richten op de toekomst en op het realiseren van onze strategische prioriteiten en financiële doelstellingen", zegt hij. ABN AMRO verkocht in het eerste kwartaal meer hypotheken en heeft nu een marktaandeel van 17 procent in die sector.

Verder laat de bank weten dat de eerste maatregelen zijn genomen om tot 2024 in totaal 700 miljoen euro te besparen. Ook de implementatie van een antiwitwasprogramma ligt op schema.