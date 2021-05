Er gingen in april 124 bedrijven failliet in Nederland, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dat zijn er 21 minder dan in maart en slechts tien meer dan in februari, toen het aantal faillissementen op het laagste niveau sinds februari 1990 stond.

De meeste faillissementen werden uitgesproken in de specialistische zakelijke dienstverlening. Dat gaat over advies- en onderzoeksbureaus. In de handel, waar in maart nog 30 bedrijven de boeken moesten neerleggen, waren vorige maand 19 faillissementen op te tekenen. Relatief gezien werden er in april de meeste faillisementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.

Het aantal faillissementen fluctueert al een aantal jaren, maar heeft sinds april vorig jaar een flinke daling ingezet. Een jaar geleden werden er nog 338 faillissementen uitgesproken, maar dat aantal is sindsdien fors gedaald. Mogelijk is dat een gevolg van de steunmaatregelen die het kabinet nam naar aanleiding van de coronacrisis. Experten verwachten een grotere faillissementsgolf op het moment dat alle steun wegvalt.