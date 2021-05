De NS wil reizigers weer terug in de trein krijgen door korting te geven op treinkaartjes. Ook komt de vervoerder met nieuwe abonnementen voor werkgevers, die de NS vanaf de zomer stapsgewijs wil lanceren.

"Door corona is er een aanzienlijk deel van onze vaste reizigers dat nu niet voor de trein kiest", legt bestuurslid Tjalling Smit uit. Hen weer terug in de trein krijgen, heeft topprioriteit bij de NS, zegt hij.

"Dat doen we door onze dienstregeling op te schalen en door in te zetten op druktespreiding, zodat reizigers een comfortabele reis hebben. Met deze nieuwe treinkaartjes maken we voor veel mensen de trein weer aantrekkelijk. Niet alleen voor forensen, maar ook voor dagjesreizigers."

Zo introduceert de NS drie nieuwe kaartjes voor in de daluren, die ook bij andere treinvervoerders gebruikt kunnen worden. "We willen na corona afscheid nemen van de hyperspits en voorkomen dat iedereen op hetzelfde moment de trein neemt. Daarmee blijft spreiden van reizigers belangrijk", aldus Smit. Het gaat om een vroegboekdalticket, een zesrittenkaart en het nieuwe groepsticket.

Voor werkgevers, die abonnementen afsluiten voor hun medewerkers, zijn de reisproducten aangepast aan het nieuwe reisgedrag. "Voorheen reisden veel mensen vijf dagen per week naar hun werk en konden wij daarom met vaste tarieven werken", vertelt Smit. "Omdat we nu weten dat thuiswerken een blijvertje is, willen werkgevers alleen betalen voor ritten die ook daadwerkelijk gemaakt worden."