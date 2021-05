President Abdel Fattah Al Sisi heeft dinsdag het sein op groen gezet voor het verbreden van een deel van het Suezkanaal. De verbeteringen moeten aangebracht worden op het stuk waar in maart het containerschip Ever Given vastliep en voor een dagenlange blokkade zorgde.

Volgens Osama Rabie, het hoofd van de Suezkanaal Autoriteit (SCA), wordt het kanaal over een lengte van 40 kilometer ongeveer 40 meter verbreed. Ook wordt het kanaal op dat stuk uitgediept naar 22 meter.

Het 40 kilometer lange traject van het zuidelijke deel van het Suezkanaal krijgt er over een lengte van 10 kilometer bovendien een parallelle waterweg bij. In 2015 werd er elders langs het kanaal een vergelijkbare parallelle waterweg in gebruik genomen, maar dan een van 35 kilometer.

De werkzaamheden zullen volgens de SCA ongeveer twee jaar in beslag nemen.