Het is nog niet altijd zichtbaar, maar bijna vier op de tien winkelformules zeggen rekening te houden met het Suikerfeest. Bij bijna 15 procent is dat ook zichtbaar in de winkel, zo'n 13 procent besteedt aandacht aan de afsluiting van de ramadan in de reclame-uitingen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Suikerfeestmonitor van onderzoeksbureau Labyrinth.

Voor de monitor werd een dwarsdoorsnede van de winkels in de vier grote steden bezocht, 149 in totaal. "Van HEMA tot ALDI en van de Bijenkorf tot Albert Heijn", zegt directeur Nathan Rozema van Labyrinth. Verder werden webshops van enkele tientallen van de bezochte winkels onder de loep genomen. Bij het winkelbezoek gaat het ook zaken die niet tot de grote ketens behoren.

"Dat zoveel winkels nu aangeven dat rekening gehouden wordt met het Suikerfeest, is echt een kentering", zegt Rozema, die het onderzoek al veertien jaar overziet. Dat rekening houden, wat nu ruim 38 procent doet, blijkt dan uit de gesprekken die de onderzoekers hielden met de winkeliers. "Waarbij ze aangeven bijvoorbeeld de inkoop op het Suikerfeest aan te passen of extra personeel in te zetten."

Albert Heijn, Holland & Barrett, Douglas en ICI Paris zijn formules die met artikelen en promotie duidelijk rekening houden met het moslimfeest, stellen de onderzoekers. "Ook andere jaren sprongen deze er al in positieve zin uit." Maar ook de supermarkten van Dirk van den Broek en Hoogvliet en koopjesketen SoLow speelden zich in de kijker.

Volgens Labyrinth-woordvoerder Samater Geddi is het Suikerfeest het moment om op alle fronten groots uit te pakken in het gezin. "Zelfs om nu die nieuwe eettafel te kopen. Sowieso wordt het huis versierd, nieuwe kleding en schoenen gedragen en natuurlijk wordt uitgepakt met eten en drinken." Volgens Geddi is het Suikerfeest in die zin vergelijkbaar met Kerst.

"En alles wat wij met Kerst niet uitgeven, besteden we nu." De kinderen worden ook overladen met cadeautjes, vrouwen investeren extra in make-up of parfum.

Suikerfeest moest dit jaar concurreren met Moederdag

Het Suikerfeest moet dit jaar wel concurreren met Moederdag om de gunst van de marketingafdelingen van de winkels. "De meeste inkopen worden in het weekend voorafgaand aan het Suikerfeest gedaan en dat viel nu samen met Moederdag", constateert Labyrinth-directeur Rozema. "Aan de hand van een kalender met feestdagen worden keuzes gemaakt over waar marketingbudget voor uitgetrokken wordt."

Daarbij moet het Suikerfeest ondanks de toegenomen aandacht toch nog steeds het onderspit delven ten opzichte van andere feestdagen. "Wat jammer is gezien het grote aantal moslims dat in de grote steden woont", besluit Geddi.