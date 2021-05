Maaltijdbezorgers die actief zijn in Spanje moeten binnen negentig dagen hun koeriers een arbeidsovereenkomst aanbieden en ze mogen hen niet meer als freelancers behandelen. Daarmee is Spanje het eerste land dat zo ver gaat in de arbeidswetgeving rond maaltijdkoeriers. Ook in Nederland en de rest van Europa woedt het debat daarover.

De nieuwe wet komt er als gevolg van een rechtszaak die koeriers bij de Spaanse maaltijdleverancier Glovo hadden aangespannen tegen het bedrijf. Zij vonden dat ze door de aard van hun werk moesten behandeld worden als werknemer en niet als freelancer.

Het hoogste gerechtshof van Spanje gaf de koeriers gelijk, waarop de Spaanse regering besloot om die beslissing meteen te laten gelden voor alle bedrijven die maaltijden leveren. Dat was tot groot ongenoegen van onder meer Deliveroo. De Britse maaltijdbezorger waarschuwde er al voor dat de maatregel "tot minder werk voor koeriers en problemen in de restaurantsector" zou leiden.

Ook enkele koeriers trokken zelf al de straat op tegen de wet omdat het volgens hen meer voordelen heeft om zelfstandig te zijn.

'Hele wereld kijkt naar ons'

Toch keert de Spaanse overheid niet terug op haar stappen. Minister van Werk Yolanda Diaz noemde de maatregel dinsdag "baanbrekend". "De hele wereld kijkt naar ons", zei ze op een persconferentie.

De wet moet volgens haar de zwaksten in de maatschappij beschermen. Wat er exact gebeurt als bedrijven zich niet aan de wet houden is voorlopig onduidelijk, maar het zou "verregaande gevolgen" kunnen hebben.

In Nederland stapte de vakbond FNV ook al naar de rechter tegen Deliveroo. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde al dat Deliveroo-koeriers geen zzp'ers zijn, maar werknemers. Deliveroo ging tegen die uitspraak in beroep.