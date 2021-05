Vroeg of laat betalen we 2 euro voor 1 liter benzine. Dat komt doordat de belasting op brandstof elk jaar wordt verhoogd en de olieprijs vermoedelijk niet binnen afzienbare tijd hard daalt. Dat stelt Paul van Selms van UnitedConsumers, dat de brandstofprijzen al 20 jaar monitort. Het kan nog wel even duren voordat we die psychologische grens hebben bereikt.

Vorige week op Bevrijdingsdag kwam de prijs van 1 liter benzine op een nieuwe recordhoogte. De gemiddelde landelijke adviesprijs bedroeg toen 1,897 euro per liter. Daarmee werd het record uit 2012 gebroken. In de dagen daarna steeg die adviesprijs zelfs even tot boven de 1,90 euro.

Oorzaak van de hoge tarieven aan de pomp zijn de hoge olieprijzen wereldwijd. Zo kost een vat Noordzee-olie momenteel iets minder dan 70 euro. Ook speelt mee dat enkele jaren geleden tankstations moesten overstappen naar benzine met een hoger percentage biobrandstof. Daardoor liepen de kosten voor 1 liter benzine met zo'n 8 cent op, schat Van Selms. Daar komen de hoge belastingen op brandstof nog bij.

De oprichter van UnitedConsumers verwacht niet dat de prijzen snel weer dalen. "We zullen moeten wennen aan een prijs voor een vat olie van tussen de 60 en 80 dollar (zo'n 49 tot 65 euro). Tussen die prijzen ligt het evenwicht van vraag en aanbod. Tel daarbij op dat de accijns elk jaar wordt verhoogd in Nederland en dat je daarover ook nog btw betaalt. Dit betekent dat je zelfs zonder een verdere stijging van de olieprijzen vroeg of laat boven de 2 euro uitkomt."

Overigens is het niet zo dat je bij elk tankstation nu de recordprijs betaalt. Veel stations, zeker als ze niet aan de snelweg liggen, hanteren beduidend lagere prijzen, met kortingen die kunnen oplopen tot 15 of 20 cent per liter.

Onrust in Midden-Oosten heeft invloed op prijzen

Voor de korte termijn verwacht Van Selms mogelijk dat brandstofprijzen stijgen door de oplaaiende onrust in Israël en de Gazastrook. "Onrust in het Midden-Oosten heeft altijd invloed op de olieprijzen." Van de recente hack van een belangrijke oliepijplijn in de Verenigde Staten merken we waarschijnlijk weinig aan de pomp, denkt hij.

Doordat de benzineprijs op recordhoogte staat, wijken nu wellicht extra veel Nederlanders uit naar België en Duitsland om daar de tank vol te gooien. De prijzen zijn daar lager dan in ons land. "Hoe hoger de prijzen in Nederland zijn, hoe prijsbewuster mensen worden", aldus Van Selms.

Toch geeft hij aan dat je je niet moet verkijken op het prijsverschil. "Belgische tankstations aan de grens met Nederland weten dat ze veel Nederlandse klanten krijgen. Ze rekenen hogere prijzen, omdat ze dan nog altijd lager zijn dan in ons land. En Nederlandse stations aan de grens verlagen juist hun prijzen om klanten te behouden. Dus het loont vooral als je in de buurt van de grens woont."