Sportscholen verloren sinds het begin van de coronacrisis zo'n 30 procent van hun klanten, meldt brancheorganisatie NL Actief aan NU.nl. Ze verwachten de komende maanden nog een tijd rode cijfers te schrijven, maar zien wel beterschap wanneer alle maatregelen vervallen.

Als alles goed gaat, mogen sportscholen volgende week woensdag weer de deuren openen. Wel mogen maximaal twee personen samen sporten, moet er gereserveerd worden en zijn er maximaal dertig personen per ruimte welkom. Uitbaters zijn blij dat ze weer aan de slag kunnen, maar verwachten de eerste maanden geen geweldige cijfers.

"Het punt waarop sportscholen break-even draaien ligt erg hoog omdat er veel vaste lasten moeten betaald worden", zegt Ronald Wouters, algemeen directeur van NL Actief. "Bij de meeste fitnesszaken ligt dat op achthonderd klanten per maand en dat wordt moeilijk te halen op dit moment."

Winst zullen de fitnessclubs dus nog niet meteen draaien, denkt Wouters. 30 procent van de klanten zegde dan ook al het abonnement op, uit onzekerheid over wanneer de sportclubs weer zouden openen of omdat ze buitensport ontdekt hebben. Volgens de sportorganisatie NOC NSF heeft 50 procent van de mensen de sportkledij intussen volledig aan de haak gehangen.

'Sportscholen zijn niet alleen voor bodybuilders'

Daarom is NL Actief een campagne gestart om nieuwe klanten te trekken en werkgevers ervan te overtuigen hun personeel vaker tijdens het werk te laten sporten.

"Vroeger lagen de piekmomenten altijd 's ochtends en 's avonds", zegt Wouters. "Maar als mensen vaker ook tijdens het werk gaan sporten is er meer spreiding, wat belangrijk is tijdens deze coronacrisis. En ook bedrijven worden er beter van als hun werknemers, die nu de hele dag stilzitten, vaker aan sport doen." De vereniging is daarover in overleg met de werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW.

Wanneer alle coronamaatregelen opgeheven worden, zien de sportclubs hun toekomst wel rooskleuriger in. "We merken dat mensen graag willen gaan sporten, maar we moeten ons imago wat aanpassen. Veel mensen denken bij sportscholen nu nog aan bodybuilders met veel spieren, maar tegenwoordig organiseren we ook wandelingen en geven we lessen over gezonde voeding", zegt Wouters.

Voor een personeelstekort vrezen de fitnessclubs niet. Door de NOW-steun voor loonkosten konden de meeste werknemers tijdens de lockdown aanblijven. De vacaturesite Indeed zag sinds januari wel een stijging in het aantal vacatures bij sportscholen en die versnelt sinds maart.