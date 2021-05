Lingeriemerk Victoria's Secret gaat verder als een zelfstandig bedrijf. Eigenaar L Brands gaat het onderdeel loskoppelen van verzorgingsproductendivisie Bath & Body Works. Daarmee bestaat L Brands straks uit twee losstaande beursgenoteerde bedrijven, bevestigt de onderneming dinsdag.

L Brands probeerde eerder vergeefs een nieuwe eigenaar voor het lingeriemerk te vinden. De biedingen liepen op tot boven de 3 miljard dollar (bijna 2,5 miljard euro). Dat was evenwel minder dan de waardering van 5 miljard tot 7 miljard dollar die L Brands verwacht met de afsplitsing van het onderdeel.

De plannen voor de verzelfstandiging van lingeriemerk Victoria's Secret lagen al enige tijd op tafel. In juli vorig jaar werd de stap al aangekondigd. Het moederbedrijf maakte toen tevens bekend de bezem door de organisatie te zullen halen. De onderneming sloot meer dan tweehonderd winkels en richtte zich op het verhogen van de winstgevendheid. De resultaten bij het slot van 2020 waren dan ook beter dan verwacht.

In de Westfield Mall of the Netherlands heeft Victoria's Secret een winkel met zijn volledige collectie. Voorheen moest je voor dit aanbod uitwijken naar Amsterdam Centraal, Schiphol of Eindhoven Airport.