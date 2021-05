De winkelketen HEMA leed vorig jaar 149,6 miljoen euro verlies, blijkt dinsdag uit het jaarverslag. Daarmee was het verlies 27 procent groter dan een jaar eerder. De omzet daalde ook licht, maar sinds de heropening van de winkels is die wel weer hoger dan in dezelfde periode in 2019.

Het was een bijzonder jaar voor HEMA. Mede door de coronacrisis stapelde het bedrijf de verliezen op en kwam de winkelketen in financiële moeilijkheden. Daarom moest er een nieuwe eigenaar gevonden worden. De familie achter de Jumbo-supermarkten (Van Eerd) en de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcomnamen het bedrijf over. Net voor het einde van het jaar was de deal rond.

Zo'n overname brengt altijd kosten met zich mee en het verlies van HEMA kwam dan ook uit op 149,6 miljoen euro. HEMA wijt het grotere verlies aan de winkelsluitingen als gevolg van COVID-19, eenmalige herstructureringskosten en herfinancieringskosten. Als ook eenmalige afwaarderingen worden meegenomen, komt het verlies van HEMA over 2020 uit op 214,8 miljoen euro.

Maar er is ook positief nieuws: door de overname daalde de schuld met de helft naar 200 miljoen euro en is het bedrijf jaarlijks 80 procent minder kwijt aan rentelasten.

De omzet viel 15,5 procent lager uit en kwam neer op 1,1 miljard euro. Maar die trend lijkt nu om te keren. Sinds de heropening van de niet-essentiële winkels op 28 april (vanaf dat moment was het niet meer nodig om een afspraak te maken) ligt de omzet al hoger dan in dezelfde periode in 2019, toen nog geen sprake was van COVID-19. De omzet uit de online verkoop verdubbelde in 2020.

HEMA maakt in het jaarverslag ook het nieuwe management bekend. Vanaf 1 juni treedt voormalig Etos-topvrouw Saskia Egas Reparaz aan als CEO. Onder anderen medeoprichter van Picnic Bas Verheijen en Machiel Lagerweij, die overkomt van De Bijenkorf en eerder al negen jaar voor HEMA werkte, treden toe tot de directie.