De reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) zijn dit jaar al meer dan veertien miljoen keer geraadpleegd, blijkt uit cijfers die NU.nl heeft opgevraagd bij het ministerie. Sinds 15 december geldt voor de hele wereld in het minst erge geval reisadvies oranje.

Dat het advies op nederlandwereldwijd.nl al bijna vijf maanden ongewijzigd is, weerhield mensen er niet van de site van het ministerie massaal te raadplegen. Nederlanders 'ontdekten' het reisadvies van het ministerie vorig jaar massaal, als gevolg van het uitbreken van het coronavirus. Vorig jaar werd de pagina een duizelingwekkende 89,5 miljoen keer bekeken.

Direct na een persconferentie in het voorjaar van 2020 waarin demissionair premier Mark Rutte naar de site verwees, was die direct slecht bereikbaar vanwege de toestroom van bezoekers. Een woordvoerder van het ministerie van BuZa zegt dat ze nu beter zijn uitgerust voor piekbezoek. "Zo zijn afbeeldingen verkleind en zijn er directe links naar de meest bezochte landen aan de startpagina toegevoegd."

Reisadvies vooral van belang voor als je wat overkomt

Ter vergelijking, in 2019 voor het uitbreken van de coronacrisis, trok de site 3,24 miljoen bezoekers gedurende het hele jaar. Vorig jaar viel er dan ook veel meer te bekijken. Op 17 maart, toen het coronavirus ook Nederland had bereikt, werd de wereld op oranje gezet.

Naarmate de maanden vorderen en het erop leek dat het virus was ingedamd, werden de reismaatregelen versoepeld. Uit de cijfers van het ministerie blijkt dat het advies, waarmee BuZa ons "informeert over de situatie in het buitenland" vorig jaar bijna tweeduizend keer werd aangepast voor de diverse landen.

Het reisadvies is vooral van belang in het geval dat je iets overkomt in het buitenland en je een beroep moet doen op de verzekering. Volgens het Verbond van Verzekeraars ben je in het geval van een oranje en rood reisadvies niet verzekerd. "Wat wel gedekt is, is bijvoorbeeld zoekgeraakte bagage", aldus het verbond.

Oranje wereld houdt op te bestaan

Touroperators worstelden in het begin nog met het al dan niet aanbieden van reizen naar landen die 'op oranje' stonden. Later volgde het beleid dat als een land van kleur veranderde, vakantiegangers de al geboekte reizen konden aanpassen, hun geld konden terugkrijgen of een voucher ontvingen. Die vouchers worden sinds begin dit jaar helemaal niet meer uitgegeven.

Wanneer het nu onverhoopt zou gebeuren dat het advies voor een al geboekte reis wordt aangepast, kunnen mensen de plannen aanpassen of krijgen ze direct hun geld terug.

Op nederlandwereldwijd.nl staan niet de kleurcodes die andere landen aan Nederland geven. "Wat we wel doen, is de inreisrestricties of regels van die landen voor reizigers uit Nederland in het advies zetten", aldus de woordvoerder van het ministerie.

Naar verwachting maakt het demissionaire kabinet dinsdagavond bekend dat de wereld niet langer op oranje zal staan, maar landen en regio's beoordeeld worden op de daadwerkelijke situatie aldaar.