Medicijnfabrikant Pfizer gebruikt Nederlandse vennootschappen om minder belasting te hoeven betalen, schrijft het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) dinsdag. Via onder meer een bedrijf in Capelle aan den IJssel vloeien er miljarden euro's door Nederland, zonder dat daar in ons land belasting over wordt betaald.

Pfizer is momenteel vooral bekend van het coronavaccin, dat het Amerikaanse bedrijf samen met het Duitse BioNTech heeft ontwikkeld. Het vaccin wordt wereldwijd op grote schaal ingezet. Het concern zei eerder deze maand dat het verwacht dit jaar 26 miljard dollar (21,4 miljard euro) omzet te boeken met alleen al het coronavaccin. Hoeveel winst ermee wordt behaald, is niet duidelijk.

Wel zei Pfizer eerder al dat het een marge van "hoog in de twintig" behaalt op het vaccin; met andere woorden tussen de 25 en 30 procent marge. Dit leidt waarschijnlijk tot een behoorlijke winst voor het bedrijf. Of het daar veel belasting over betaalt, is echter de vraag.

Pfizer maakt gebruik van een tamelijk ingewikkeld stelsel van vennootschappen, verspreid over diverse landen, waaronder bekende belastingparadijzen als Ierland, Luxemburg, Nederland en de Amerikaanse staat Delaware, aldus FTM. Zo wil het bedrijf belastingbetaling ontwijken, wat iets anders is dan belasting ontduiken, waarbij wetten worden overtreden.

Omzet gaat naar honderden dochterbedrijven

Veel activiteiten van Pfizer buiten de VS vallen onder de Nederlandse vennootschap C.P. Pharmaceuticals International CV (CPPI), die gevestigd is in Capelle aan den IJssel. Dit bedrijf heeft zo'n 350 deelnemingen over de hele wereld.

Hoewel CPPI in bijvoorbeeld het boekjaar 2018/2019 een winst van 10,7 miljard euro boekte, betaalde het in Nederland geen belasting. De omzet die het behaalt, wordt uitgekeerd aan de honderden dochterbedrijven. Die betalen wel belasting in het land waar ze gevestigd zijn, maar in Nederland gaat er niets naar de schatkist.

Pfizer meldt in zijn eigen jaarverslag over 2019 dat het wereldwijd een "effectief belastingtarief" van 13,5 procent heeft. Voor het in Nederland gevestigde CPPI geldt een percentage van 14,7 over het boekjaar 2018/2019, waarbij dus wordt gedoeld op de belasting die de dochterbedrijven in het buitenland betalen. Ter vergelijking: in 2019 betaalde je in Nederland 19 procent vennootschapsbelasting over een winst tot 200.000 euro. Daarboven betaalde je 25 procent.

Pfizer zegt in een reactie tegenover FTM dat het zich wereldwijd aan alle boekhoud- en belastingwetten houdt en alle verschuldigde belasting betaalt.