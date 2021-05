De seinen staan bijna op groen om de koffers te pakken voor vakanties over de grens. Maar wie meteen al een reis bij een touroperator boekt, zal de portemonnee moeten trekken. Vooralsnog zal een versoepeld reisadvies maar voor een paar landen en gebieden gelden. Het aanbod blijft dus beperkt, terwijl de vraag enorm is.

"De hele wereld vecht nu om de beschikbare bedden in de gele landen", zegt CEO Steven van der Heijden van Corendon tegen NU.nl. "Het gaat nog om te weinig bestemmingen waarop gereisd kan worden en de vraag explodeert." Hij denkt dat een vakantie hierdoor per persoon wel 100 tot 200 euro duurder kan zijn.

"Er is zeker sprake van schaarste", zegt ook directeur Frank Oostdam van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). "We zien nu al een toename in de boekingen bij de bestemmingen die genoemd worden als bestemmingen waar het eerst op gereisd kan worden." Het gaat om een unieke situatie. "Dat er zo'n beperkt aanbod is, hebben we natuurlijk niet eerder meegemaakt."

De reisbranche smacht al maanden naar het moment waarop reizen naar het buitenland niet langer afgeraden wordt. Sinds medio december geldt een negatief reisadvies voor alle landen. Vanaf 15 mei wordt dat aangepast naar reisadviezen per land of gebied, wat stap voor stap gaat.

Zomervakantie wordt normaal vanaf oktober al geboekt

"Zelfs bij de Griekse eilanden gaat het niet om alle eilanden in één keer", weet Van der Heijden. Normaal gesproken hebben touroperators veel langer de tijd om reizen in te kopen én te verkopen. "De zomervakanties worden van oktober tot en met juni geboekt. Nu komt dat allemaal in een hele korte periode."

Ook dat zal de prijzen opjagen, net zoals de testverplichtingen die links en rechts nog gelden. Volgens Oostdam zorgt de brancheorganisatie op de achtergrond voor collectieve inkoop, zodat de prijzen wat lager blijven. Een coronatest zou deel kunnen uitmaken van het pakket dat de reisorganisatie aanbiedt: logies met ontbijt en een test.

'Als mensen naar een bestemming mogen, komt er een run'

"Touroperators zullen er ook voor zorgen dat er op bestemmingen makkelijk toegang is tot testen", zegt de ANVR-directeur. Bij Corendon zal een test geen onderdeel zijn van het pakket. "Maar we zullen wel grootschalig testcapaciteit inkopen en dat aan onze klanten aanbieden tegen een gereduceerd tarief. Voor een gezin scheelt het nogal of je vier keer 100 euro moet betalen of vier keer 40 euro", aldus Van der Heijden.

Aan belangstelling voor vakanties zal volgens zowel Corendon als de ANVR geen gebrek zijn. "Als mensen eenmaal naar een bestemming mogen, komt er een run", verwacht Oostdam. "Als maar een derde van de mensen boekt die dat normaal zouden doen, is het aanbod al verre van toereikend", zegt Van der Heijden.

Voor veel populaire vakantiebestemmingen is een geel reisadvies nog niet aan de orde. "Zoals de Canarische Eilanden, Kreta, Corfu en het Spaanse vasteland", somt de CEO van Corendon op.

Voor reizen buiten de Europese Unie zal het nog langer duren. "Zoals Turkije en Egypte. Dat zijn ook grote bestemmingen, dus het aanbod blijft voorlopig beperkt." Vanzelfsprekend zullen ook veel mensen de auto pakken om naar een camping of zelf geboekt hotel over de grens te gaan.

Vakantiegeld en slecht weer, een ideale combinatie

Toch denkt Van der Heijden niet dat hogere prijzen mensen ervan zullen weerhouden om pakketvakanties te boeken. "Mensen willen en het geld is er. Het vakantiegeld komt eraan, het vakantiegeld van vorig jaar of de teruggave van vouchers is nog niet op en de weersvoorspellingen konden haast niet slechter voor de komende tijd."

Wat dat betreft is het voor de sector juist het ideale moment voor een versoepeling van het reisadvies.