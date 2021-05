De Nederlandse Staat zal tegen de bonus van 2 miljoen euro van topman Ben Smith van Air France-KLM stemmen. Dat schrijft demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra maandag in een Kamerbrief. Volgens Hoekstra is er in een crisis "geen plaats voor het toekennen en uitbetalen van bonussen" bij bedrijven die overeind gehouden moeten worden met staatssteun.

Hoekstra schrijft dat zijn ambtenaren al contact hebben gehad met de luchtvaartmaatschappij over de bonus. Na het verschijnen van het jaarverslag hebben ze hun bezwaren over de bonus kenbaar gemaakt. Ook Hoekstra zelf heeft aan het bedrijf laten weten dat hij geen voorstander van de bonus is.

De minister vindt dat staatssteun die aan KLM wordt gegeven primair ten gunste moet komen aan de luchtvaartmaatschappij, omdat KLM erg belangrijk is voor het intercontinentale bestemmingennetwerk op Schiphol. "Dit netwerk is van groot belang voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid", schrijft hij.

In april werd duidelijk dat Smith een aandelenbonus van 2 miljoen euro toegezegd heeft gekregen, boven op zijn vaste salaris. De aandeelhouders moeten nog met de bonus akkoord gaan en de topman moet aan een aantal voorwaarden voldoen voordat hij die krijgt uitgekeerd. De beloning is gekoppeld aan langetermijndoelen en Smith krijgt de bonus pas als de luchtvaartmaatschappij driekwart van zijn staatssteun heeft terugbetaald.