Het is donderdag zowel Suikerfeest als Hemelvaartsdag. Een meevaller voor praktiserende moslims, die geen extra dag vrij moeten vragen om het einde van de ramadan te vieren. Al is het bij veel bedrijven al mogelijk om enkele betaalde vrije dagen zelf te kiezen.

Moslims hoeven sinds 21.20 uur woensdagavond niet meer te vasten en dat wordt donderdag een hele dag gevierd. Elk jaar klinkt de roep om van het Suikerfeest een officiële feestdag te maken zodat moslims die dag betaald verlof krijgen, net als de rest van Nederland tijdens christelijke feestdagen. Dit jaar speelt de discussie echter minder, want door Hemelvaartsdag zijn moslims sowieso een dagje vrij.

Maar ook al zou het Suikerfeest erkend worden als officiële feestdag, dan zou dat nog niet meteen betekenen dat iedereen die dag ook vrij zou krijgen. Het kabinet beslist namelijk niet over vrije dagen, dat doen vakbonden en werkgevers tijdens cao-onderhandelingen. Dat is ook de reden waarom we op Bevrijdingsdag maar één keer in de vijf jaar thuis mogen blijven.

Al zijn er al heel wat bedrijven die hun personeel de vrijheid geven om vakantiedagen te wisselen of een extra vrije dag te nemen op kosten van de baas. Bij de meubelketen IKEA kunnen medewerkers bijvoorbeeld christelijke feestdagen ruilen met andere religieuze feestdagen en bij de bank ING mogen werknemers anderhalve dag extra betaald verlof nemen op een dag die ze zelf kiezen. Dat mag bij wijze van spreken ook op hun verjaardag. Daarnaast kunnen ze nog eens anderhalve dag onbetaald verlof nemen die niet geweigerd kan worden.

De verzekeraar Achmea heeft dan weer een diversiteitsdag in zijn cao opgenomen. Die mogen werknemers opnemen voor welke reden dan ook. Ook enkele bedrijven in de voedings- en vervoersector geven hun personeel de optie om vakantiedagen te ruilen of extra betaalde dagen op te nemen, meldt de werkgeversvereniging AWVN aan NU.nl.