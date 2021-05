Nederland krijgt 101 miljoen euro terug over de EU-begroting van 2020. Dat meldt demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland heeft wel vaker een meevaller uit Brussel, maar kreeg in de afgelopen jaren ook een aantal keer een flinke naheffing. Nederland is nettobetaler aan de EU, wat wil zeggen dat er meer geld wordt afgedragen dan dat er terugkomt in de vorm van bijvoorbeeld subsidies.

De meevaller wordt volgens Hoekstra bij het "eerstvolgende begrotingsmoment op de begroting van Buitenlandse Zaken verwerkt".

Dat Nederland meer terugkrijgt, komt door meevallers in Brussel. De inkomsten van de EU waren hoger dan verwacht door meer opbrengsten uit boetes en invoerrechten, terwijl de uitgaven lager waren. Dit laatste kwam door een afname van administratieve lasten door minder militaire missies, vergaderingen en werving van personeel.