De digitale munt ether was maandag 4.157 dollar (3.417 euro) waard en is daarmee voor het eerst boven de grens van 4.000 dollar (bijna 3.300 euro) uit gekomen. Een week geleden rondde de munt de kaap van 3.000 euro.

De op een na grootste cryptomunt ter wereld is aan een flinke inhaalslag bezig. Ether komt nog lang niet in de buurt van de zowat 60.000 dollar (49.000 euro) die bitcoin waard is, maar is wel aan een goede reeks bezig. In een week tijd werd de munt 1.000 dollar (822 euro) meer waard.

De digitale munt stond maandag rond 11.00 uur 6,6 procent hoger dan een dag eerder. Het lijkt erop dat het nieuws dat de Europese Investeringsbank (EIB) obligaties wil uitbrengen op het blockchainnetwerk achter de ether de cryptomunt een duw in de rug heeft gegeven. Sinds de EIB dat nieuws bekendmaakte, is de munt aan een flinke stijging bezig.

Ethereum, het bedrijf achter ether, profiteert ook van de populariteit van zogenaamde NFT's, stukjes code die aan een digitaal kunstwerk zijn gekoppeld waardoor zichtbaar wordt hoe de handel in die werken verloopt. Het blockchainnetwerk van Ethereum lijkt het geschiktst voor dat soort zaken en veel bedrijven zetten hun NFT dan ook op het Ethereum-netwerk. Ook dat zou de plotselinge sterke stijging van ether kunnen verklaren.

Een bitcoin was maandag 58.000 dollar (47.000 euro) waard.