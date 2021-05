Een groot deel van de 1,1 miljard euro die de EU heeft uitgetrokken voor natuur- en milieubescherming en armoedebestrijding in de Roemeense Donaudelta is verdwenen in de zakken van Roemeense politici, zakenlieden en ngo's. Dat blijkt maandag uit onderzoek van NRC.

De Europese Commissie pompte tussen 2014 en 2020 1,1 miljard euro in de Donaudelta, een Roemeens natuurgebied dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. De subsidie moest banen creëren, cultureel erfgoed beschermen en het milieu beschermen door onder meer duurzame visserij te stimuleren.

Maar de meeste vissers leven intussen nog steeds in armoede. Maar zeven van de bijna twaalfhonderd gefinancierde projecten zouden iets met milieubescherming te maken hebben. Bovendien zou drie kwart van het geld naar projecten buiten het district zijn gegaan. Een netwerk van Roemeense politici, zakenlieden, bureaucraten en ngo's heeft het geld gebruikt om eigen projecten of bedrijven te financieren, meldt NRC.

De EU keerde het geld uit via het speciale ITI-mechanisme. Gemeenten, provincies en ngo's hebben dan zelf veel zeggenschap over waar het geld terechtkomt. De redenering is dat lokale partijen de noden van hun gebied zelf het beste kennen. In landen waar de overheid minder goed functioneert, kan dit echter corruptie in de hand werken.

De Europese Commissie liet aan het dagblad weten dat de Roemeense regering verantwoordelijk is voor de verdeling van het geld en het toezicht.