PostNL bezorgde in het afgelopen kwartaal maar liefst 108 miljoen pakketten. Dat is ruim 60 procent meer dan de 67 miljoen van dezelfde periode vorig jaar en een absoluut record, blijkt uit cijfers die het bedrijf maandag heeft gepubliceerd. De verwachting is dat een deel van die groei verdwijnt zodra de lockdownregels worden versoepeld.

Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie bestellen consumenten veel meer online, mede ingegeven doordat winkels gesloten of beperkt open waren. Het zorgde voor ongekende drukte bij de pakketbezorging.

Al die pakketjes leverden PostNL 662 miljoen euro omzet op, waar het bedrijf onder de streep 92 miljoen euro van overhield. Ook bij de postbezorging, die andere grote afdeling van het bedrijf, kwam flink meer geld binnen.

Bij de posttak werd opvallend veel verdiend: 59 miljoen euro. Deze afdeling had het de laatste jaren juist moeilijk, doordat er steeds minder post wordt verstuurd. Het postbedrijf denkt dan ook dat de opleving in het eerste kwartaal samenhangt met de pandemie en dus eenmalig is.

PostNL kwam in het eerste kwartaal uit op een winst voor belastingen van 130 miljoen euro, waar dat een jaar eerder nog 15 miljoen euro was.

Mede vanwege de grote aantallen pakketten stelde PostNL vorige maand zijn winstverwachting voor dit jaar naar boven bij. Het bedrijf verwacht in 2021 uit te komen op een winst voor belastingen van zo'n 250 miljoen euro.