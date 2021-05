Bij Fleurop is deze Moederdag voor gemiddeld 43,57 euro aan cadeaus gekocht. Daarmee ligt het bedrag per bestelling bij de bloemist zo'n 16 procent hoger dan een jaar eerder.

Dat komt vooral doordat er naast boeketten en bloemstukken vaak ook extra cadeaus zoals bloemenvazen en fotokaarten zijn verkocht.

"Steeds vaker bestellen mensen een cadeaushopitem bij een boeket", vertelt Jeroen de Zwart, algemeen directeur van Fleurop. "Dit jaar is chocolade, dat aan bijna 10 procent van de bestellingen is toegevoegd, het favoriete extraatje."

Bloemenbezorger Fleurop liet in de aanloop naar Moederdag al weten naar verwachting vijf à zes keer zo veel te verkopen als gebruikelijk. "Het weekend vóór Moederdag komen er al zo'n 50 procent extra bestellingen binnen. Gedurende de week loopt dat verder op, waarbij het dan op vrijdag of zaterdag zelfs vijf tot zes keer zo druk is als normaal", zei De Zwart tegen NU.nl.