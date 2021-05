Vakbond FNV stapt naar de rechter om te voorkomen dat medewerkers van Wibra in de zomer onbetaald de uren moeten inhalen die ze niet konden werken omdat de winkels dicht moesten tijdens de lockdown.

FNV eist dat alle uren die de Wibra via de zogeheten NOW-regeling gecompenseerd gekregen heeft, worden kwijtgescholden.

Via de NOW-regeling kan 80 procent van de loonkosten in coronatijd door de overheid worden gecompenseerd. Wibra heeft de niet-gewerkte uren tijdens de lockdown genoteerd en wil dat de medewerkers die in de zomer gratis komen inhalen.

Volgens FNV eet de discounter daarmee van twee walletjes. "Het is ongehoord dat Wibra deze lockdown-rekening die al door de belastingbetaler is betaald, ook nog eens bij de werknemers neerlegt", zegt Linda Vermeulen, FNV-vakbondsbestuurder.

'Minister had moeten ingrijpen'

Het aantal in te halen uren kan volgens FNV oplopen tot zo'n 40, 50 of zelfs 100 uur, die bovenop de te werken uren in de zomer komen. "Combineer dat maar eens met een tweede baan of met je gezin. Wij hadden liever dat de minister had ingegrepen, we zijn nu genoodzaakt om naar de rechter te stappen. Aan de NOW moeten veel meer voorwaarden worden gesteld", zegt Vermeulen.

Daarnaast wil FNV met Wibra in gesprek over hoe er met de overige 20 procent van de uren die niet via de NOW-regeling zijn gecompenseerd, omgegaan moet worden.

Meer winkelketens gaan 'creatief' om met overuren

FNV ziet dat Wibra niet de enige winkelketen is die "heel creatief" is om "de rekening van de lockdown bij de werknemers neer te leggen". Bij Juweliersketen Lucardi speelt eenzelfde soort probleem, waar de keten medewerkers tientallen uren wil laten overwerken die eigenlijk al vervallen moesten zijn.

Parfumerie Douglas probeerde de niet-gewerkte uren zonder instemming van werknemers te verrekenen met hun vakantiedagen. Douglas heeft al toegegeven fout te zitten, maar blijft volgens FNV druk uitoefenen op medewerkers om gratis te komen werken.