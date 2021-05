PostNL is in België aangeklaagd vanwege sociale fraude, zegt een arbeidsauditeur zaterdag in de Belgische krant De Tijd. Naast het Nederlandse postbedrijf worden ook GLS en een aantal van hun (onder)aannemers gedagvaard.

"Er zijn wat mijn ambt betreft voldoende aanwijzingen van structurele fraude, waarbij vermoedelijk de arbeidsomstandigheden voor de chauffeurs die de pakjes ronddragen ronduit slecht zijn", zegt substituut-arbeidsauditeur Gianni Reale tegen de krant. Een arbeidsauditeur maakt deel uit van het Belgische Openbaar Ministerie en houdt zich bezig met werkgerelateerde zaken.

Bezorgers zouden te lange dagen maken en onderbetaald worden. Het inkomen zou extreem laag zijn als er rekening wordt gehouden met de investeringen die de bezorgers moeten doen voor bijvoorbeeld een bedrijfswagen en vaste lasten als benzine en verzekeringen.

PostNL bevestigt tegen De Tijd dat bedrijf is gedagvaard met betrekking tot "onderzoeken in de logistieke sector naar samenwerkingen met bezorgondernemers". Het postbedrijf zegt volledig mee te werken, maar wil verder niet op de zaak ingaan.