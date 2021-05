Nederlanders kunnen binnenkort mondkapjes van eigen bodem dragen. Dutch PPE Solutions, een samenwerking tussen industriegroep VDL en chemiebedrijf DSM, opende vrijdag in het Limburgse Geleen een fabriek waar mondkapjes worden geproduceerd met eigen filtermateriaal.

De joint venture bestaat sinds september vorig jaar en leverde sinds januari mondkapjes met filtermateriaal van een buitenlandse leverancier. In enkele maanden tijd zetten de twee bedrijven een fabriek op poten en sinds vrijdag is die operationeel.

Het filtermateriaal wordt gemaakt met gebruikte frituurolie en de machines draaien volledig op groene elektriciteit, meldt het bedrijf. Het is de bedoeling dat de mondkapjes van Dutch PPE Solutions ook naar andere Europese landen geëxporteerd worden.

Het bedrijf maakt chirurgische mondkapjes van de types FFP2 en IIR. Door zelf filters te produceren, moet ons land minder afhankelijk worden van buitenlandse fabrikanten, "waardoor professionals in de zorg en andere branches te allen tijde veilig hun werk kunnen doen".

De eerste externe klant van Dutch PPE Solutions is het Nederlandse bedrijf Medprotex, dat chirurgische mondkapjes maakt. "Bij Medprotex vinden we korte, duurzame ketens en transparantie belangrijk. Dutch PPE Solutions voldoet aan die eisen. Deze krachtige samenwerking is made in Holland en creëert waarde op economisch, sociaal en ecologisch gebied”, zegt directeur Cyrille Depondt over de samenwerking.