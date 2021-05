In de aanloop naar Moederdag is het voor bloemenwinkels altijd al een kwestie van aanpoten, maar door de lockdown is het dit jaar helemaal topdrukte voor de boekettenverkopers. Bloemisten verwachten tot wel 50 procent extra omzet in vergelijking met een normale week, terwijl online bloemenbezorger Fleurop zelfs vijf à zes keer zo veel verwacht te verkopen. Ook de prijzen zijn hoger dan andere jaren, merkt veiling Royal FloraHolland.

Omdat elkaar ontmoeten lastiger is in deze tijd, kopen mensen tijdens de lockdown steeds vaker een bloemetje, om bijvoorbeeld ouders, vriendinnen of andere bekenden op te vrolijken. Met Moederdag komt daar nog eens een flinke schep bovenop, verwacht bloemistenvereniging VBW.

"Het verschilt uiteraard per winkel, maar gemiddeld komen de verkopen 35 tot 50 procent hoger uit dan in een normale week", vertelt commercieel manager Bram Rijkers van VBW.

Sowieso kopen mensen meer bloemen in deze coronatijden. Niet alleen voor anderen, maar ook om het eigen huis op te fleuren. Daarnaast zijn bloemen volgens Rijkers nog altijd het populairste cadeau voor Moederdag.

“We zetten in deze dagen bij onze klantenservice echt iedereen in.” Jeroen de Zwart, directeur Fleurop

Bij online bezorgdienst Fleurop is het nog veel drukker, verwacht directeur Jeroen de Zwart. "Het weekend vóór Moederdag komen er al zo'n 50 procent extra bestellingen binnen. Gedurende de week loopt dat verder op, waarbij het dan op vrijdag of zaterdag zelfs vijf tot zes keer zo druk is als normaal. Daarom zetten we in deze dagen bij onze klantenservice echt iedereen in."

Al het gehele jaar merkt De Zwart dat de boeketten over de digitale toonbank vliegen. "Dat komt echt doordat mensen elkaar een hart onder de riem willen steken."

Desondanks verwacht hij dat het dit jaar minder is dan rond Moederdag vorig jaar. "Toen waren de verpleeghuizen dicht en was een bezoek aan ouders of grootouders nog moeilijker dan dit jaar. Toen hebben we omzetten gedraaid die we misschien wel nooit meer halen."

Prijzen van bloemen zijn hoger dan vorig jaar

Niet alleen voor de detailhandel zijn het mooie tijden: ook bloemenveiling Royal FloraHolland kan haar geluk niet op. In de twee weken vóór Moederdag verhandelde het bedrijf 5 procent meer bloemen en planten dan rond Moederdag vorig jaar, terwijl de prijzen ook nog eens flink hoger lagen. Vooral de prijs van snijbloemen ging flink de hoogte in.

De laatste jaren werd Moederdag naar de kroon gestoken door Valentijnsdag als het gaat om wat de belangrijkste 'bloemenkoopdag' is. Maar mede door de lockdown stond het moederdagboeketje vorig jaar weer stevig op nummer één, zag De Zwart. "En dit jaar zal dat niet anders zijn."