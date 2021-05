De bloemen- en plantenexport in ons land blijft stijgen nu veel landen de coronaregels versoepelen en Moederdag dichterbij komt, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie VGB. Vorige maand zetten Nederlandse kwekers een exportrecord neer, en het lijkt erop dat dat in april opnieuw gaat gebeuren.

De export van bloemen en planten viel begin vorig jaar helemaal stil toen de hele wereld in lockdown ging, maar in de tweede helft steeg die plots explosief. Royal FloraHolland, de grootste bloemenveiling ter wereld, zei daar eerder al over dat de bloemen en planten sinds Moederdag vorig jaar bijna niet meer aan te slepen zijn.

Een jaar later lijkt die stijging nog niet voorbij te zijn. VGB, de brancheorganisatie van importeurs en exporteurs van bloemen en planten, stelt vast dat de bloemenexport de afgelopen weken explosief steeg. In de meeste landen valt Moederdag namelijk in mei; in Nederland is het zondag Moederdag.

Ook de prijzen van bloemen zijn in het afgelopen jaar echter sterk gestegen. Kwekers kunnen de vraag niet meer helemaal aan en daarnaast zijn de vrachtkosten duurder geworden nu veel vliegtuigen aan de grond staan.

VGB verwacht dat dit jaar een exportwaarde van 7 miljard euro kan worden bereikt. Daarmee zou het record van 6,2 miljard euro uit 2019 gebroken worden.