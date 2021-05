De Rijksoverheid stelt de TVL-steun voor vaste lasten vanaf maandag voor de eerste keer open voor bedrijven met meer dan 250 werknemers of 50 miljoen euro omzet per jaar. Eerder konden alleen mkb-bedrijven gebruikmaken van de steunmaatregel.

Grote bedrijven kunnen maximaal 600.000 euro subsidie krijgen, tenzij het om een winkel gaat. Die kan er nog een opslag van maximaal 300.000 euro bovenop krijgen om eventuele voorraden die niet meer verkocht kunnen worden te compenseren.

Als zo'n groot bedrijf deel uitmaakt van een groep, is het niet mogelijk om voor elk bedrijf in de groep een aparte steunaanvraag te doen. Concerns moeten kijken welk bedrijf het representatiefst is voor de omzet van de hele groep en via dat bedrijf de steun aanvragen.

Om in aanmerking te komen moeten de bedrijven over het afgelopen kwartaal minimaal 30 procent omzetverlies hebben geleden in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De overheid vergoedt maximaal 85 procent van de vaste lasten.

Het loket blijft open tot 10 juni. Voor mkb-bedrijven staat het loket al open sinds 15 februari en het sluit op 18 mei.