Een doorstart van de failliete reisorganisatie D-reizen zou dichtbij zijn. Online reisbureau Prijsvrij Vakanties verwacht het bedrijf over te nemen. Dat bevestigt directeur Marc van Deursen van PrijsVrij na berichtgeving hierover van NOS.

Dat Prijsvrij interesse had in D-reizen was al duidelijk. Directeur Marc van Deursen zegt nu in exclusieve gesprekken te zitten met de curatoren over de deal. Wanneer de overname definitief wordt, is nog niet bekend, maar het bedrijf hoopt de doorstart voor de zomer te kunnen maken. Het boekenonderzoek loopt nu.

Hoewel Prijsvrij een uitsluitend online reisorganisatie is, wil het ook fysieke reisbureaus van D-reizen overnemen. Deze blijven opereren onder de merknaam D-reizen. Of alle 285 vestigingen van het failliete bedrijf mee overgaan naar de mogelijke nieuwe eigenaar, is nog onduidelijk. "Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen", aldus Van Deursen.

Ook is nog niet bekend welke gevolgen de mogelijke doorstart heeft voor de ongeveer elfhonderd personeelsleden van D-reizen. Wel meldt Van Deursen zoveel mogelijk medewerkers mee over te willen nemen.

D-reizen ging begin vorige maand failliet. Vooral de coronacrisis deed veel pijn. Het bedrijf boekte in 2020 een verlies van 29 miljoen euro, nadat het in de twee jaren daarvoor telkens ruim 2 miljoen euro winst maakte.

Daar kwam dit jaar nog een tegenvaller bovenop, toen bleek dat D-reizen aanspraak maakte op minder geld uit het voucherfonds dan het had gehoopt. Dit fonds helpt reisorganisaties bij het betalen van klanten die een voucher kregen voor een reis die niet doorging, maar nu in plaats daarvan hun geld terug willen.