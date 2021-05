Binnen twee jaar is er een oplossing voor het chiptekort waar de autosector nu mee worstelt. Dat stelde BMW-topman Oliver Zipse vrijdag bij de publicatie van kwartaalcijfers. Het tekort zorgde dat autobouwers, ook BMW, de laatste tijd hun fabrieken tijdelijk moesten sluiten omdat er geen chips meer waren.

In auto's worden volop chips gebruikt, bijvoorbeeld in navigatieapparatuur. Maar doordat veel andere bedrijven, zoals fabrikanten van laptops en smartphones, ook chips nodig hebben, was er de afgelopen tijd veel meer vraag dan aanbod. Autoproducenten visten daardoor achter het net. De ene na de andere moest de productie tijdelijk stopzetten.

En de problemen zijn nog niet voorbij. Nog altijd is er meer vraag dan aanbod en een snelle oplossing voor het probleem is er niet. Wel hebben zowel de Verenigde Staten als de Europese Commissie plannen om te zorgen voor meer chips. De EU vindt het bovendien belangrijk dat er binnen Europa zelf meer chips worden gemaakt, zodat Europese bedrijven minder afhankelijk zijn van producenten elders in de wereld.

BMW moest de afgelopen tijd twee fabrieken stilleggen. Desondanks haalde de Duitse autobouwer een forse winst van 2,2 miljard euro in het eerste kwartaal. Vooral in China zijn veel auto's verkocht.