Het kabinet is bereid om zo nodig via de rechter af te dwingen dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) alle aardbevingsschade vergoedt die gedupeerden bij het bedrijf claimen. Dat melden de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken vrijdag in een reactie op uitspraken van NAM-topman Johan Atema.

De directeur van NAM zei donderdag in een interview met NRC dat hij na tientallen jaren gasboringen in Groningen "ruimhartig" wil zijn in het uitbetalen van schade, maar hij vindt ook dat de overheid onredelijke verwachtingen bij omwonenden heeft gewekt. Bovendien komen er volgens hem claims binnen uit gebieden die niet eens in het bevingsgebied liggen.

Atema liet weten dat het aantal aardbevingen is afgenomen doordat nu minder geboord wordt in het gebied. Het zou daardoor ook niet meer nodig zijn om te onderzoeken of zo'n dertienduizend huizen die nog geïnspecteerd moeten worden, versterking nodig hebben. Uit berekeningen zou namelijk gebleken zijn dat versterking nog maar voor zo'n vijftig woningen nodig is.

De ministeries zijn het niet eens met die conclusie. Zij vinden dat iedere woning los onderzocht moet worden, voordat duidelijk is hoeveel huizen versterking nodig hebben.