Drie Nederlandse gemeenten en de provincie Limburg zouden jarenlang financiële steun hebben gegeven aan controversiële Chinese instituten, die worden ondersteund door de regering in Peking. Het gaat in totaal om een half miljoen euro aan publiek geld, blijkt vrijdag uit onderzoek van Follow the Money (FTM).

Confuciusinstituten worden aangestuurd door de Chinese overheid en geven Chinese taal- en cultuurlessen in het buitenland. Ze zijn onderdeel van de strategie van Peking om de macht van China in het buitenland uit te breiden.

Drie Nederlandse gemeenten en een provincie hebben in totaal 492.500 euro in de oprichting en financiering van een Confuciusinstituut in hun gebied gestopt. De instituten waren al omstreden in de jaren dat ze geld ontvingen.

Den Haag gaf in 2006 32.500 euro, de gemeente Groningen trok tussen 2011 en 2020 jaarlijks 30.000 euro uit en Maastricht en de provincie Limburg gaven van 2017 tot en met vorig jaar samen 40.000 euro per jaar uit.