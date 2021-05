De overheid heeft deze week de gerechtsdeurwaarder beslag laten leggen op de bezittingen van vierhonderd bedrijven die misbruik hebben gemaakt van coronasteunregeling TVL, oftewel de tegemoetkoming in vaste lasten voor ondernemers. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die voor de overheid alles rond de coronasteun regelt.

Na uitgebreid onderzoek en overleg met opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie heeft de RVO aangifte gedaan tegen enkele honderden gevallen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Ook zijn de controles op nieuwe aanvragen verder aangescherpt. Tegelijk is er tijdelijk beslag gelegd op de bankrekeningen van de bedrijven waartegen aangifte is gedaan.

Hoeveel geld er met het misbruik is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. De TVL wordt verstrekt aan ondernemers en zzp'ers die meer dan 30 procent omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Tot nu toe is in in totaal voor 3,5 miljard euro subsidie toegekend.

De beslaglegging volgt op signalen over misbruik eerder dit jaar en is een van de stappen die de RVO zet om misbruik van de TVL te bestrijden. Komende tijd zullen meer stappen volgen, laat de Rijksdienst weten. De RVO hoopt op deze manier nog een deel van de onterecht uitbetaalde subsidies terug te kunnen krijgen. De komende weken volgen naar verwachting ook nog meer beslagleggingen.

Als de RVO een vermoeden heeft dat er sprake is van misbruik wordt er altijd aangifte gedaan, benadrukt de organisatie. Inmiddels is op een totaal van 241.000 subsidieaanvragen 1.133 keer aangifte gedaan en zijn 679 van de 206.000 verleende subsidies ingetrokken wegens misbruik. Het grootste deel van de pogingen tot misbruik zou al stranden op de uitgebreide controles vooraf.