De Britse regering heeft zijn marineschepen bij het eiland Jersey teruggetrokken. Dat gebeurde enkele uren nadat protesterende Franse vissers er vertrokken waren. Rond het eiland - dat onder de Britse kroon valt, maar voor de Franse kust ligt - was het donderdag onrustig vanwege een hoogoplopend conflict tussen het VK en Frankrijk.

De Britse marineschepen voeren al sinds woensdagavond rond het eiland. Premier Boris Johnson had de schepen gestuurd, omdat Frankrijk dreigde de elektriciteitsvoorziening op Jersey af te sluiten als de Britten Franse vissers zouden "blijven tegenwerken".

Het Verenigd Koninkrijk legde Franse vissersboten die rond Jersey willen vissen vorige week extra maatregelen op. Zo mochten ze minder lang vissen en ook maar een beperkt aantal soorten vangen. Volgens de Britten is dat het gevolg van het Brexit-akkoord dat de EU en het VK vorig jaar hebben gesloten. De Fransen spreken echter van eenzijdig opgelegde regels die niets met het akkoord te maken hebben.

Daarom had Frankrijk ermee gedreigd de stroomtoevoer op het eiland plat te leggen, waardoor het conflict escaleerde. Eerst stuurde het VK twee marineschepen naar het eiland en later op de dag besliste ook Frankrijk om twee patrouilleschepen te sturen. Ondertussen waren zo'n zeventig Franse vissers aan het protesteren tegen de nieuwe regels.

Ze voeren de haven van de hoofdstad Saint-Helier in, in een poging om die te blokkeren, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Rond 15 uur keerden ze allemaal terug naar huis na een kort gesprek met een minister in Jersey.

Daarop beslisten de Britten om hun schepen ook terug te trekken, maar ze blijven naar eigen zeggen wel paraat. Een woordvoerder van de Britse regering benadrukte donderdagavond opnieuw dat de regels een gevolg zijn van de Brexit. "Jersey heeft het recht om de visserij in zijn wateren zelf te regelen en we ondersteunen de autoriteiten daarbij", zei ze.

Het eiland Jersey ligt zo'n 20 kilometer van de Franse kust en is Brits kroonbezit.