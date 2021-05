Angela Merkel verzet zich tegen het plan van de Verenigde Staten om fabrikanten van coronavaccins te verplichten hun patenten vrij te geven, meldt het persbureau Bloomberg donderdag. De VS wil er met het plan voor zorgen dat er sneller en meer vaccins geproduceerd kunnen worden, maar volgens de Duitse bondskanselier leidt dat tot "ernstige complicaties" bij de productie.

Farmaceuten hebben het recht hun producten een aantal jaren zelf te maken en te verkopen, waarna het patentrecht vervalt en ook andere producenten varianten kunnen maken. Bij de coronavaccins staat dat recht echter onder druk, omdat er te weinig vaccins gemaakt en verdeeld worden.

Als alle vaccinfabrikanten hun patenten moeten vrijgeven, kunnen bijvoorbeeld bedrijven in ontwikkelingslanden sneller en waarschijnlijk goedkoper vaccins produceren voor de inwoners van die landen.

Handelsorganisatie WTO wil al langer dat het patentrecht voor coronavaccins geschrapt wordt en woensdagavond ging de VS overstag. Het land beloofde zich in te zetten om een akkoord te bereiken. Donderdag liet de EU weten ook bereid te zijn om daarover "te praten".

Nu blijkt Merkel, een van de belangrijkste Europese leiders, tegen het plan te zijn. Ze zou in een verklaring aan Bloomberg hebben laten weten dat een patentban tot "ernstige complicaties" bij de productie kan leiden. Een woordvoerder laat weten dat het wegnemen van intellectueel eigendom innovatie in de weg kan staan, een argument dat meerdere fabrikanten ook al aandroegen.

Duitsland is de thuisbasis van BioNTech, dat samen met Pfizer een coronavaccin heeft ontwikkeld. Het bedrijf kantte zich eerder al tegen het plan van de VS en pleit voor meer samenwerking tussen bedrijven, overheden en andere organisaties om vaccins beschikbaar te maken in ontwikkelingslanden.