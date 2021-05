Het loket voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is donderdagochtend voor de vijfde keer geopend. Rond 16.00 uur waren er 3.400 aanvragen voor loonsteun binnen, beduidend minder dan de 12.000 rond dezelfde tijd in de vierde periode, meldt uitvoeringsinstantie UWV.

Dit keer kunnen werkgevers steun aanvragen voor de salarisbetalingen van april tot en met mei. Het is al het vijfde kwartaal op rij dat het UWV de loonsubsidies uitkeert om bedrijven in de coronacrisis overeind te houden en ontslagrondes te vermijden.

Net als in de vorige aanvraagperiodes moeten bedrijven in die drie maanden 20 procent omzet verloren hebben ten opzichte van een jaar eerder om in aanmerking te komen voor de steun. Het UWV komt voor maximaal 85 procent tegemoet in de loonkosten. Het loket blijft deze keer open tot 30 juni.

Tijdens de eerste aanvraagperiode kreeg het UWV nog tienduizenden aanvragen op de eerste dag. De instantie vindt het nog te vroeg om harde conclusies aan de afgenomen animo te verbinden, maar wijst erop dat de vorige aanvraagperiode midden in een lockdown was. Nu zijn de regels soepeler en worden er bovendien verdere versoepelingen verwacht.

Het loket werd deze keer tien dagen eerder geopend dan gebruikelijk, zodat werkgevers hun voorschot (80 procent van het volledige bedrag) waarschijnlijk ontvangen voor de salarissen van mei worden uitbetaald.