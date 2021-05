Twee dagen voor het verstrijken van de deadline hebben 9,4 miljoen Nederlanders hun belastingformulier over 2020 ingevuld, laat de Belastingdienst donderdag aan NU.nl weten. Nederlanders die hun aangifte nog moeten doen en geen uitstel hebben gevraagd, kunnen het formulier uiterlijk vrijdag inleveren. Voor zaterdag 8 mei moet alles binnen zijn.

De Belastingdienst heeft eerder dit jaar 8,3 miljoen mensen opgeroepen om hun aangifteformulier in te vullen. Velen van hen hebben dit al gedaan.

Dat de fiscus meer aangiftes heeft ontvangen, komt doordat ook mensen die geen oproep hebben gekregen een formulier hebben ingevuld. "Bijvoorbeeld omdat ze geld terugkrijgen", legt een woordvoerder van de Belastingdienst uit. Hoeveel van de 8,3 miljoen mensen die de fiscus heeft aangeschreven hun formulier nog niet hebben ingevuld, is niet duidelijk.

De komende anderhalve dag komen waarschijnlijk nog behoorlijk wat aangiftes binnen. "We zien altijd een piek vlak voor de deadline", meldt de woordvoerder. Vorig jaar zijn er 9,3 miljoen aangiftes gedaan, waarvan er op de laatste dag nog 347.000 binnenkwamen.

Wie niet op tijd is en ook geen uitstel heeft aangevraagd, krijgt eerst enkele herinneringen. Als mensen hun aangifte dan nog niet doen, maakt de Belastingdienst zelf een inschatting van hoeveel zij moeten betalen. Daar komt een boete bovenop.

Normaal gesproken is eind april het moment waarop alles ingeleverd moet zijn. Dit jaar is de deadline met een week opgeschoven, omdat de Belastingdienst begin maart ICT-problemen had.