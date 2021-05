De haven van Rotterdam heeft inmiddels 54 schepen die eind maart bij het Suezkanaal vastzaten, kunnen afhandelen. In totaal waren er 64 schepen onderweg naar Rotterdam. Twee daarvan worden nog behandeld. Drie voeren naar andere havens, één ligt voor anker en vier andere zijn nog onderweg. Bij die vier laatste zit ook het schip Ever Given, dat voor de problemen zorgde door in het kanaal vast te lopen.

De Ever Given kwam op dinsdag 23 maart door een verkeerde manoeuvre dwars te liggen op het Suezkanaal en blokkeerde daarmee de doorgang van honderden andere schepen. Dat leidde tot enorme files bij het kanaal en vertraging bij de levering van allerlei goederen.

Na enkele dagen kon het schip uit de positie bevrijd worden door het bergingsbedrijf SMIT Salvage, een dochter van het Nederlandse Boskalis. Daarna kwam de scheepvaart weer op gang. 64 van de schepen, waaronder de Ever Given zelf, waren onderweg naar Rotterdam.

Het overgrote deel daarvan is intussen uitgeladen of koos voor een andere haven, maar vier schepen zijn nog steeds onderweg. Wanneer ze zullen aankomen, is niet duidelijk. De Ever Given ligt op dit moment nog aan de ketting in het Suezkanaal.

De Rotterdamse haven verwacht in de nasleep nog wel veel drukte op de terminals. Dat komt ook door de plots stijgende vraag naar containers, nadat in het begin van de coronacrisis alles stil was komen te liggen. Ook hebben enkele periodes met veel sneeuw en wind voor vertragingen gezorgd.