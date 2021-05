Het openen van de terrassen en de soepelere regels voor winkels hebben vorige week vooral in grote steden voor meer drukte gezorgd. In sommige steden was zelfs sprake van 50 procent meer bezoekers dan de week ervoor. Dat blijkt uit cijfers van databureau RMC. Wel is het nog altijd fors minder druk dan in dezelfde periode twee jaar geleden, toen er nog geen lockdown was.

Op woensdag 28 april mochten cafés en restaurants hun terrassen weer openen. Ook mag je vanaf die dag zonder afspraak winkelen bij niet-essentiële winkels, waarbij wel een beperking geldt van één bezoeker per 25 vierkante meter.

Uit data van RMC blijkt dat de versoepelingen op de eerste dag al meteen zorgden voor 43 procent meer bezoekers in winkelstraten dan de week ervoor. De dagen daarna nam dat iets af, maar nog altijd was er van donderdag tot en met zondag gemiddeld 36 procent meer publiek dan een week eerder.

Vooral grote steden zagen veel bezoekers terugkeren door de soepelere regels. Dan gaat het niet alleen om de vier grote steden, maar bijvoorbeeld ook om een stad als Haarlem. Bij kleinere steden, met tussen de 40.000 en 80.000 inwoners, bleef de groei beperkt tot maximaal 10 procent meer bezoekers.

Directeur Huib Lubbers van RMC verklaart dat doordat de grote steden tijdens de lockdowns de bezoekersaantallen veel sterker zagen dalen. "Dan moet je echt denken aan een min van 80 of 90 procent." Bij kleinere steden bleef dit veelal 'beperkt' tot 30 procent. Dit omdat winkelcentra in die steden meer afhankelijk zijn van reguliere aankopen zoals boodschappen, waar amper de klad in kwam.