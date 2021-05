De Amerikaanse farmaceut Moderna heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een winst van 1,2 miljard dollar (995,6 miljoen euro) geboekt. In dezelfde periode vorig jaar draaide het bedrijf nog 124 miljoen dollar verlies. Het is de eerste keer in zijn geschiedenis dat Moderna winst maakt.

De omzet van Moderna bedroeg 1,9 miljard dollar, waarvan 1,7 miljard te danken was aan de coronavaccins die het bedrijf maakt. De farmaceut verkocht in de eerste drie maanden van dit jaar 102 miljoen doses, onder meer aan Nederland.

"We hebben ons altijd kunnen houden aan onze leveringsbeloftes aan verschillende overheden en landen en dat heeft ertoe geleid dat we na tien jaar onderzoek voor het eerst in onze geschiedenis een winstgevend kwartaal hebben", zegt CEO Stéphane Bancel in het resultatenrapport.

De farmaceut had eerder al aangegeven er dit jaar op te rekenen tussen de 800 miljoen en 1 miljard coronavaccins te leveren. Voor 2022 verwacht het bedrijf nog meer vaccins te leveren, maar een getal plakt het daar niet op.

De Europese Unie kocht intussen al 600 miljoen dosissen van het Moderna-vaccin. Die werden en worden geleverd tussen dit en volgend jaar. Sinds januari is het vaccin goedgekeurd voor gebruik in heel de EU.

Woensdag kondigde het bedrijf nog aan dat het een zogenaamde booster heeft ontwikkeld die volgens vroege gegevens werkt tegen zowel de Zuid-Afrikaanse als de Braziliaanse variant van het coronavirus.