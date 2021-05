De EU is bereid om het opzijschuiven van patenten op coronavaccins te bespreken, zegt de Europese Commissie. Dat geldt voor "alles wat de crisis op een effectieve en pragmatische manier kan bestrijden", verzekerde voorzitter Ursula von der Leyen donderdag.

Vaccinfabrikanten hebben het recht om zelfontwikkelde vaccins de eerste jaren zelf te maken en te verkopen, maar dat recht staat onder druk nu er veel te weinig coronavaccins worden gemaakt om de wereld snel in te kunnen enten.

De Verenigde Staten gingen woensdag om en bepleiten nu het vrijgeven van de patenten. Daardoor zouden ook fabrieken in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden vaccins kunnen gaan produceren, wellicht voor een lagere prijs.

Von der Leyen is er "klaar" voor om daarover te praten, zei de voorzitter van de Europese Commissie donderdag in een toespraak in het Italiaanse Florence. De VS onderstreepte al wel dat ze overeenstemming wil vinden binnen de wereldhandelsorganisatie WTO.

De EU hield tot dusver de boot af, omdat het opzijschuiven van de patenten niet zou helpen of zelfs averechts zou werken. Dat werd moeilijker vol te houden door de draai van de VS. De Unie beroemt zich er steevast op dat zij miljoenen vaccins exporteert naar andere landen, anders dan bijvoorbeeld de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Von der Leyen herhaalde donderdag dat het vergroten van de wereldwijde aanvoer van vaccins vooropstaat. Ze vergeleek de EU, die weliswaar wat trager op stoom kwam met inenten maar ondertussen vaccins deelde met de hele wereld, in gunstige zin met landen "die hun vaccins voor zichzelf hielden".