Bierbrouwer AB InBev verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar meer bier dan in dezelfde periode in 2019, ondanks het feit dat kroegen en restaurants de afgelopen maanden in veel landen dicht moesten blijven. Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf donderdag bekendmaakte. Tegelijkertijd kondigde topman Carlos Brito aan dat hij vertrekt.

AB InBev, dat onder meer de merken Jupiler, Corona en Leffe op de markt brengt, verkocht in de eerste drie maanden van dit jaar 135,5 miljoen hectoliter bier. Dat was 13,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen in de laatste maand al sprake was van de pandemie.

Ook in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 werd meer bier verkocht (2,8 procent), ondanks de lockdownmaatregelen in veel landen en het verbod op alcoholverkoop in Zuid-Afrika aan het begin van dit jaar.

Doordat ook nog eens gemiddeld 3,7 procent meer werd verdiend per biertje, kwamen de opbrengsten met 12,3 miljard dollar (10,2 miljard euro) in het eerste kwartaal 17,2 procent hoger uit dan vorig jaar. De winst kwam uit op 1,1 miljard dollar. Het bedrijf is dan ook zeer tevreden over de resultaten in het eerste kwartaal.

De huidige CEO, de Braziliaan Brito, maakte donderdag bekend op 1 juli te vertrekken bij de bierbrouwer. Zijn opvolger wordt een andere Braziliaan: Michel Doukeris.