Alle bloemen en zeker ook tulpen zijn dit jaar zeer gewild. Maar omdat dat vorig jaar niet het geval was, hebben de kwekers minder bollen geplant en de natte winter zorgt er ook voor dat de tulpen niet optimaal floreren. Op de veiling zijn de typisch Hollandse bloemen nu al bijna twee keer zo duur, zegt voorzitter Arjan Smit van tulpenkwekerscollectief TPN.

"Normaal kost één tulp 0,14 euro, nu is dat in de vrije handel al 0,23 euro", zegt Smit. Maar het grootste deel van de twee miljard Nederlandse tulpen wordt via contracten verkocht. Daarvan zijn de prijzen vorig jaar winter vastgesteld. "Daardoor zijn tulpen in de supermarkt nu nog voordelig."

Vorig jaar was er als gevolg van het uitbreken van de coronacrisis juist sprake van vraaguitval, waardoor veel kwekers verlies hebben geleden. "Daardoor is 400 hectare minder aangeplant", aldus de TPN-voorzitter. Het totale tulpenarsenaal beslaat 12.000 hectare. "Het gaat toch nog altijd om 200 miljoen tulpen minder."

Verder speelt de natte winter ook een rol in het afnemende aanbod. "Nat weer is heel slecht voor de tulpenoogst", vertelt Smit, die zelf ook kweker is. Het seizoen komt nu ook veel later op gang. "Normaal worden op 6 mei de bloemen eraf gehaald zodat de bol weer kan groeien. Daar zijn we nu nog niet eens mee begonnen."

Vorig jaar werden de tulpen weggegooid

Royal FloraHolland bevestigt dat er op dit moment "goede prijzen" voor de tulpen worden betaald. "En er is veel vraag", aldus een woordvoerder van de veiling. "Vorig jaar is in deze periode juist veel weggegooid."

Van de twee miljard tulpen gaat zo'n 60 procent via contracten naar winkels, zoals de supermarkten. "Nu worden daar nog 'coronaprijzen' gerekend, maar dat zal volgend jaar niet meer zo zijn", voorspelt Smit. De overige 40 procent van de tulpen wordt vrij verhandeld en is nu al prijzig.

Overigens blijft maar 20 procent van alle tulpen van Nederlandse bodem hier. "De rest gaat naar het buitenland. Zeker de helft gaat naar Duitsland."