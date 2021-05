Luchtvaartmaatschappij KLM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies van 337 miljoen euro geleden, waar dat een jaar eerder 275 miljoen euro was. Voor moederbedrijf Air France-KLM kwam het verlies uit op 1,5 miljard euro, blijkt uit de donderdag gepresenteerde cijfers.

KLM-topman Pieter Elbers hekelt de specifieke testverplichtingen die in Nederland gelden vanwege het coronavirus. "Die hebben een sterk negatief effect voor KLM." Ook passagiers die met KLM via Schiphol reizen, moeten een negatief coronatestresultaat laten zien.

Dat het resultaat van KLM niet nog slechter uitvalt, heeft ook voor een deel te maken met het coronavirus. KLM vervoert veel minder passagiers, maar wel veel vracht, waaronder de coronavaccins. "Door scherp te letten op de kosten en de sterke vrachtvolumes, wordt een deel van de negatieve impact bij het vervoer van passagiers tenietgedaan."

KLM behaalde een omzet van 930 miljoen euro. Dat is bijna 60 procent minder dan in de eerste drie maanden van 2020. "Het herstel van de luchtvaart valt tegen door de reisrestricties in veel landen", zegt Elbers over de resultaten.

Net als de reisbranche wil KLM graag dat de overheid weer reisadviezen per land geeft in plaats van dat ze de hele wereld op oranje zet. "Landen met een lage besmettingsgraad kunnen zo op groen of geel worden gezet. Op die manier kunnen Nederlanders weer hun vakantie gaan boeken", zegt de KLM-topman.

In de eerste drie maanden van dit jaar vervoerde KLM 1,4 miljoen passagiers, in de dezelfde periode vorig jaar waren dat er 6,3 miljoen - een afname van ruim 77 procent. In de loop van het eerste kwartaal van vorig jaar dook het coronavirus voor het eerst op.