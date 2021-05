Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com, dreigt de activiteiten in Brazilië te staken als de Braziliaanse regering een omstreden wetsvoorstel over ontbossing goedkeurt. Dat hebben het bedrijf en 38 andere concerns woensdag per brief laten weten. "Maar dat is wel echt de laatste stap", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

De controverse draait om een wet die illegaal ontboste gebieden legaliseert, zodat er landbouwgrond van kan gemaakt worden.

"Als dat gebeurt, gaan we drie stappen terug in de strijd tegen ontbossing. Want dan is de kans groot dat er nog meer mensen gaan kappen, omdat het nu toch mag", klinkt het bij Ahold Delhaize.

Het bedrijf heeft geen winkels in Brazilië, maar haalt er wel producten zoals soja vandaan. De keten haalt al drie jaar niets meer uit het Amazonewoud, waarop het wetsvoorstel de grootste impact heeft, maar wel uit andere Braziliaanse gebieden die ook kunnen lijden onder de nieuwe wet.

'Terugtrekken brengt moeilijkheden met zich mee'

In de brief zeggen de bedrijven geen andere keuze te hebben dan "het steunen en gebruikmaken van de Braziliaanse landbouw te heroverwegen als de wet of vergelijkbare maatregelen worden goedgekeurd". Dit kan betekenen dat de bedrijven zich volledig zullen terugtrekken, maar dat is volgens Ahold Delhaize nog niet aan de orde.

"Dat brengt twee problemen met zich mee. Ten eerste hebben we dan geen toegang meer tot een hoop producten, maar ten tweede zitten we dan ook niet meer aan tafel met de Braziliaanse regering en kunnen we geen druk meer zetten om de situatie daar te verbeteren."

Nog geen concrete maatregelen in gedachten

Het concern heeft nog niet nagedacht over concrete maatregelen, maar zou er volgens de woordvoerder voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld bepaalde soja op andere, duurzamere plekken te verbouwen. "Als alle bedrijven die de brief ondertekend hebben dat doen, zorgt dat voor heel wat minder inkomsten voor het land." Hij zegt dat de wet geruisloos ter tafel kwam en dat de ondertekenaars van de brief erdoor overvallen zijn.

Milieuorganisaties plaatsen vraagtekens bij de goede bedoelingen van de bedrijven. Milieuorganisatie Mighty Earth laat aan de NOS weten blij te zijn dat de concerns zich tegen ontbossing uitspreken, maar weinig concrete acties te verwachten. "Het zijn wederom stoere woorden van Ahold Delhaize en andere supermarkten. Maar ook zonder die ene wet gaat de ontbossing door. Helaas is de enige taal die Braziliaanse regering en multinationals achter die ontbossing kennen daadwerkelijke actie", aldus Mighty Earth.