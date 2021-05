Minister-president Mark Rutte zei woensdag dat hij zou willen dat 5 mei elk jaar een vrije dag is, in plaats van eens om de vijf jaar. Alleen gaat het kabinet daar niet over en worden daar afspraken over gemaakt tussen vakbonden en werkgevers. Dat zeggen ook werkgeversorganisaties.

"Ik heb de indruk dat we heel dicht bij een jaarlijkse vrije dag op 5 mei zitten", zei Rutte na de 5 mei-toespraak van Angela Merkel. Dat is volgens hem de verdienste van Gerdi Verbeet, de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit is het laatste jaar dat Verbeet die rol vervult. "Dit wordt haar erfenis", denkt Rutte over de vrije dag. "Als het nu gaat lukken, is dat echt aan haar te danken."

In politiek Den Haag klinkt al jaren de wens om van Bevrijdingsdag ieder jaar een vrije dag te maken. "Ik ben helemaal voor, alleen gaat de regering daar niet over", zei Rutte. Hij wijst erop dat het initiatief daarvoor bij bedrijven ligt, die het in de cao moeten opnemen. Er liggen voorstellen op tafel om bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag hiervoor op te offeren.

'Aan de cao-tafel kijken hoe je het inpast'

In een reactie bevestigen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland dat. "In de loop der tijd wijzigen wensen. Maar dan moet je kijken aan de cao-tafel hoe dat kan worden ingepast", legt een woordvoerder van VNO-NCW en MKB-Nederland uit. Zij hebben binnen overlegorgaan Stichting van de Arbeid laten weten dat het kabinet van Bevrijdingsdag een vaste vrije dag wil maken.

De overkoepelende werkgeversorganisaties zelf wagen zich niet aan een duidelijke voor- of tegenstem tegen een 'vrije' Bevrijdingsdag, omdat dit per sector moet worden besloten. Vragen die daarbij opspelen hebben bijvoorbeeld te maken met de kosten die zo'n vrije dag met zich meebrengt en hoe die kunnen worden opgevangen. VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken wel erg te hechten aan het gedenken en vieren van de bevrijding van Nederland.

Bevrijdingsdag is sinds 1959 in de meeste cao's om de vijf jaar een vrije dag. Toen heeft de Stichting van de Arbeid dat aangeraden aan de cao-onderhandelaars. De belangrijkste redenering om de dag niet jaarlijks vrij te geven is dat er in deze periode met Pasen, Pinksteren en Koningsdag al veel feestdagen zijn. "Als daar nog een dag bijkomt, is dat wat veel", zei werkgeversorganisatie AWVN daar eerder over tegen NU.nl.