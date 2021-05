Zonnepanelen en windmolens hebben woensdag in Nederland een recordhoeveelheid schone elektriciteit opgewekt. Om 15.00 uur zorgden de panelen en molens voor 12,48 gigawatt aan stroom, wat ruim hoger is dan het oude record van 11,92 gigawatt. Dat blijkt uit gegevens van Energieopwek.nl, dat de hoeveelheid opgewekte schone energie bijhoudt.

Met die hoeveelheid zou de schone stroom volgens schattingen goed zijn voor 78 procent van de totale elektriciteitsbehoefte in Nederland. Dat meldt Martien Visser, lector Energietransitie bij de Hanzehogeschool Groningen, en ook betrokken bij Energieopwek.nl.

Dat er woensdag een record is gebroken, komt onder meer door het gunstige weer. Er is relatief veel wind en toch is het zonnig. Die combinatie komt niet zo vaak voor. Daarnaast worden steeds meer zonnepanelen aangelegd en windmolens gebouwd.

Visser sluit niet uit dat het nieuwe record er binnenkort weer aangaat. Dit omdat het de komende weken normaal gesproken steeds zonniger wordt.