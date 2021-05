De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) maakt een begin met de afwikkeling van de door het failliete D-Reizen uitgegeven reisvouchers en de geboekte reizen. Volgens directeur Erik Jan Reuver van de SGR gaat het over miljoenen euro's aan vouchers en duizenden reizen.

In totaal heeft D-Reizen voor 43 miljoen euro aan vouchers uitgegeven, die komen zeker niet allemaal voor rekening van de SGR-pot. "Dat zal eerder in de buurt van de 20 miljoen euro zijn, maar hoeveel precies, dat weten we pas als alle bonnetjes zijn opgeteld."

Het fonds helpt het eerst de klanten van D-Reizen die nog op reis zouden gaan of die een voucher hebben van een reis die in maart vorig jaar had moeten plaatsvinden. "We hebben tijd nodig om de gegevens op orde te krijgen en we kunnen niet 22.000 mensen tegelijkertijd helpen", stelt Reuver.

Van de curator kreeg de SGR de ruim twintigduizend vouchers waar maar "heel beperkte informatie" op stond. "Alleen maar een nummer." Die nummers moeten nu gematcht worden met namen. Vervolgens neemt de SGR contact op met de gedupeerden.

Faillissement Thomas Cook was omvangrijker

Voor een deel worden die claims doorgeschoven naar de touroperators, waar D-Reizen de reisbemiddeling voor deed. "Voor een klein deel stelde D-Reizen zelf pakketreizen samen." Ook in gevallen waarin reizen geboekt zijn die nog zouden moeten plaatsvinden, worden klanten veelal doorverwezen naar de touroperators.

Het faillissement van D-Reizen is een omvangrijke voor het garantiefonds, zeker de grootste in de coronacrisis. "Maar niet zo groot als dat van Thomas Cook in 2019", zegt Reuver. "Daarbij moesten ook veel mensen worden teruggehaald van hun bestemming."