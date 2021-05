De in financiële moeilijkheden verkerende uitvaartverzorger Yarden komt toch in handen van sectorgenoot DELA. Een eerdere overnamepoging ging vorig jaar niet door, maar woensdag werd duidelijk dat beide partijen toch tot een deal zijn gekomen. Hoeveel de nieuwe eigenaar betaalt om Yarden te kunnen overnemen, is niet bekendgemaakt.

Yarden verkeert al enige tijd in financiële moeilijkheden. Het bedrijf wilde daarom dat 390.000 polishouders kostenstijgingen voor uitvaarten zelf zouden betalen. De rechter stak hier vorig jaar een stokje voor.

Dat was toen aanleiding voor DELA om niet door te zetten met een eerder geplande overname van Yarden. Ook de dreiging van de Consumentenbond om een rechtszaak tegen Yarden te starten, werkte afschrikwekkend voor DELA.

De Consumentenbond heeft na overleg met DELA besloten om de rechtszaak tegen Yarden niet door te zetten. Ook beslisten het gerechtshof en klachteninstituut Kifid recent dat Yarden toch de polissen mocht aanpassen.

Daardoor hebben beide partijen woensdag alsnog een overeenkomst kunnen sluiten over een overname. Het gaat hierbij om alle activiteiten van Yarden, dus inclusief uitvaartverzorging en de verzekeringstak.

DELA wil gevolgen voor Yarden-medewerkers beperken

Wat de gevolgen voor het personeel zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Beide bedrijven verwachten voor het einde van de zomer daarover meer duidelijkheid te hebben, als ook de verwachte goedkeuring van toezichthouders binnen is. Wel meldt DELA dat het ernaar streeft om de gevolgen voor de negenhonderd medewerkers die in dienst zijn bij Yarden zoveel mogelijk te beperken.

DELA meldt dat het voor de schrijnendste gevallen bij Yarden 1 miljoen euro uittrekt. Dit moet voorkomen dat de betreffende nabestaanden veel extra kosten moeten maken voor de uitvaart van overledenen.

Ook krijgen de 390.000 polishouders de garantie dat ze de komende tien jaar niet hoeven bij te betalen als ze gebruikmaken van het eigen uitvaartbedrijf van de organisatie.

Daarnaast gaat DELA nabestaanden compenseren die de afgelopen jaren ten onrechte hebben moeten bijbetalen. Het bedrijf voegt eraan toe dat dit alles geen gevolgen zal hebben voor de premie die polishouders betalen.