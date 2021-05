Bouwmarkten, tuincentra en woonwinkels blijven het goed doen in coronatijd. Nu de deuren weer 'normaal' geopend zijn, liggen de pinomzetten hoger dan voor de coronacrisis. Dat blijkt uit gegevens die ING, de grootste bank van Nederland, op een rij heeft gezet.

"In de meeste gevallen heeft het versoepelen van de regels voor de winkels en horeca ertoe geleid dat de omzetontwikkeling van ver onder nul, naar minder ver onder nul is gegaan", licht ING-econoom Marten van Garderen toe.

De bouwmarkten, tuincentra en woonwinkels vormen de uitzondering op de regel. "Er is sinds de versoepelingen wel een duidelijke toename van de pinomzetten te zien." Modewinkels staan echter nog altijd 7 procent in de min, bij winkels in vrijetijdsspullen gaat het om min 4 procent.

"Het zijn wel allemaal stappen in de goede richting." Dat er weer meer gepind wordt, zorgt er wel ook voor dat er juist weer iets minder online, via iDEAL, wordt afgerekend. "Daar zit wel samenhang in", zegt Van Garderen. Maar het is niet zo dat het een-op-een tegen elkaar weg te strepen is. "Het aandeel van online daalde van 40 procent naar 37 procent."

In de horeca zit de pinomzet nog de helft onder normale niveaus. Voor de opening van de terrassen was dat circa 75 procent.