Bijna acht op de tien woonwinkels denkt erover of heeft de knoop al doorgehakt om door te gaan met het winkelen op afspraak, ook al hoeft dat niet meer. Sinds een week staan de deuren van alle non-foodwinkels weer gewoon open, aanleiding voor brancheorganisatie INretail om de stand van zaken op te maken.

Ook bij kledingzaken en schoenen- en sportwinkels is het winkelen op afspraak nog niet helemaal van de radar. "Hier overweegt minder dan een derde van de ondernemers het te behouden", aldus INretail. De Bijenkorf liet al vrij snel nadat de versoepelingen werden aangekondigd weten vast te houden aan 'private shopping'.

Deze keten biedt voorlopig alleen het winkelen op afspraak aan, dat is bij de winkels waar INretail het over heeft niet het geval. "Het winkelen op afspraak gebeurt dan tijdens reguliere openingsuren, waarbij ook spontaan winkelbezoek mogelijk is."

Alle winkels hebben volgens de brancheorganisatie een boost gekregen sinds de deuren weer open mogen. "Maar de schade is nog niet hersteld." Voor alle non-foodwinkels gelden nog steeds wel beperkingen, zo mogen zij niet meer dan één klant per 25 vierkante meter ontvangen.